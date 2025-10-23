Sakarya'da Piliç Fabrikasında Kadına Yönelik Şiddet ve Uyuşturucuyla Mücadele Eğitimi

Sakarya'da jandarma ekiplerince, kentte faaliyet gösteren piliç fabrikasındaki çalışanlara, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin farkındalık eğitimi düzenlendi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Söğütlü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçedeki organize sanayi bölgesinde yer alan piliç fabrikasında çalışan 425 kadın ve 80 erkek personele eğitim verildi.

Eğitimde, KADES uygulaması tanıtımı, aile ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddet türleri, tedbir kararları, elektronik kelepçe uygulaması, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele, tedavi yöntemleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları ve vücuda etkileri ile Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması (UYUMA) aplikasyonun nasıl kullanıldığı konularında bilgi verildi.

Farkındalık eğitimi kapsamında "Kadına El Kalkamaz" pankartı açıldı.