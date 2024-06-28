Sakarya'da otomobil ile tır çarpışması: İki kişi yaralandı
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile tır çarpıştı ve iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Murat K'nin kullandığı 41 DK 561 plakalı tır, Taraklı-Göynük-Gölpazarı kavşağında, Tahir B. idaresindeki 07 MTT 46 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, trafik işaret levhasına vurarak durabildi.
Kazada, sürücü Tahir B. ile otomobildeki Marieana D. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.