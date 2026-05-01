Sakarya'da ortağı tarafından silahla vurulan kişi öldü

Güncelleme:
- Şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ortağı tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Gazipaşa Mahallesi Yedigöz Caddesi'nde bir işletmede Z.M. (40) ile ortağı olduğu belirtilen Aykut S. (37) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Z.M. silahla Aykut S'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Aykut S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Aykut S'nin cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Şüpheli Z.M. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Murat Arapoğlu
Trump’tan İran'ın yeni teklifine yanıt: Anlaşmaya varabileceğimizden emin değilim

Trump İran'ın savaşı bitirecek teklifine burun kıvırdı
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Pazarda kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın

Kilosu 50 TL'ye satılıyor! Gıda mühendisi uyardı: Sakın almayın
Fuze filminin 'sarı filtreli' İstanbul sahneleri tepki çekti

Hollywood filmindeki İstanbul sahneleri vizyona girmeden tepki çekti
Bunu beklemiyordu! Yakışıklı Mısırcı'dan Fatma Soydaş'a soğuk duş

Yakışıklı Mısırcı'dan sözde fenomene büyük şok

Dünya devinden Barış Alper bombası

Ve güle güle Barış Alper! İşte hayranı olan dev takım

Spor rutinini paylaşan Netanyahu, orduya katılacak gençlere tavsiyelerde bulundu

Gazze'de ölüm kusarken o form tutuyor! İşin şov kısmını paylaştı