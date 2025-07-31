Sakarya'da Kaza: 14 Yaşındaki Sürücü ve 10 Yaşındaki Kardeşi Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Kaza: 14 Yaşındaki Sürücü ve 10 Yaşındaki Kardeşi Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 14 yaşındaki O.K. kontrolündeki otomobil, beton direğe çarparak kaza yaptı. Yanındaki 10 yaşındaki kardeşi Y.K. ile birlikte hayatını kaybetti.

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde beton direğe çarpan otomobili kullanan O.K. (14) ve yanındaki kardeşi Y.K. (10), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 41 EU 251 plakalı otomobil, O.K.'nin kontrolünden çıkıp beton direğe çarptı. O.K. ve yanındaki kardeşi Y.K. araçta sıkıştı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin çalışması sonucu kardeşler sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Sağlık ekibinin kontrolünde 2 kardeşin de yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Kardeşlerin cansız bedenleri, Ferizli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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