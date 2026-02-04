Haberler

Sakarya'da kazada savrulan kamyonetin çarptığı yaya öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erenler ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu ağır yaralanan yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan sonra kaçan sürücüler gözaltına alındı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

D-650 kara yolu Küpçüler Mahallesi mevkisinde H.İ.K. (49) idaresindeki 52 FU 725 plakalı ve Ç.D. yönetimindeki 55 ACN 280 plakalı kamyonetler çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan 52 FU 725 plakalı kamyonet, bu sırada kaldırımda bulunan Hilal Garaç'a (25) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Garaç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza mahallinden kaçan sürücüler, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Bakan Kurum, küçük Yusuf ve dedesinin hikayesini paylaştı

Aynı evden 6 cenaze çıktı! Bakan paylaştı, herkes hüzne boğuldu