Sakarya'da kamyonet devrildi, sürücü hafif yaralandı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet devrildi ve sürücü hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hızar Mahallesi Taşlıbayır istikametinde seyreden A.U. idaresindeki 54 AJC 460 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.