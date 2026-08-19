Akyazı'da motosiklet kazası: 2 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
Ömercikler Mahallesi 8008 Sokak'ta K.T. idaresindeki motosiklet ile L.G'nin kullandığı motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık personelinin ilk müdahalelerinin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen L.G, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA