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Sakarya'da dur ihtarına uymayan uyuşturucu zanlısı yakalanıp tutuklandı

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Sakarya'da dur ihtarına uymayan uyuşturucu zanlısı yakalanıp tutuklandı
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği tespit edilen şüpheli, Akyazı gişelerinde dur ihtarına uymayıp ters yönde kaçtı ve araçlara çarptı. Kovalamacayla yakalanan şüpheli tutuklandı; araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'da jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp aracıyla kaçan zanlı kovalamaca sonucu yakalanarak tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul'dan kente uyuşturucu getireceği tespit edilen şüphelinin kullandığı araç, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı gişelerinde durdurulmak istendi.

"Dur" ihtarına uymayıp aracıyla ters yönde kaçmaya başlayan sürücü, trafikteki araçlara çarptı.

Şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandı, araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kaçış anı, araç içi kamerasıyla kaydedildi.

Öte yandan jandarma ekiplerince Adapazarı gişelerinde durdurulan otobüste uyuşturucuyla yakalanan 1 şüpheli ile Ferizli ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

3 operasyonda toplam 2 kilo 329 gram kubar esrar, 111 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 15 beyaz renkli plastik sprey şişe içerisinde uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen sıvı, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, sentetik uyuşturucu emdirilmiş bez parçası ile 5 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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