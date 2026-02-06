Haberler

Sakarya'da cinayet

Sakarya'da bir kişi, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ı ve kendi karısını silahla öldürdü.

Alınan bilgiye göre A.Y, MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın İnönü Mahallesi Osmanlı Caddesi'ndeki iş yerine gitti. A.Y. burada henüz bilinmeyen nedenle silahla Hıraç'a ateş etti.

Daha sonra Cumhuriyet Mahallesi Şehit Selim Gedik Caddesi'ndeki evine giden A.Y, silahla eşi S.Y'yi yaraladı.

Haber verilmesi üzerine eve ve iş yerine, polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Hıraç'ın ve S.Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli A.Y, suç aletiyle polise teslim oldu.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
