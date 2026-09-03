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Adapazarı'nda samanlık yangını: 4 yaralı

Adapazarı'nda samanlık yangını: 4 yaralı
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Sakarya Adapazarı'nda samanlıkta çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi. Yangın itfaiye, kepçe ve traktör tankerleriyle kontrol altına alındı, saman balyaları kullanılamaz hale geldi. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Aşırlar Mahallesi Abay Sokak'taki samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun dumandan etkilenen 4 kişi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kepçe ve traktör tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verilen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında, saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA
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