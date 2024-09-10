Sakarya'da çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Hırka Mahallesi'ndeki çalılık ve otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 arazöz ile 3 itfaiye aracı ve ekipler bölgeye sevk edildi.

Ormanlık alana ve evlere sıçramadan söndürülen yangında 2 dönüm alan ile bir depoda hasar oluştu.