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Sakarya'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı: 7 Şüpheli Tutuklandı

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli, 'suç işlemek amaçlı örgüt kurmak' ve 'nitelikli hırsızlık' suçlarından tutuklandı. Çalınan 14 büyükbaş hayvan, sahibine teslim edildi.

Sakarya'da büyükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Karapürçek ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde hayvancılık yapan M.K'nin (76), bölgede otlayan 14 büyükbaş hayvanı farklı tarihlerde çalındı.

Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT), kamera kayıtları ve Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) üzerinden araştırma başlattı.

İncelemeler ve araştırmalar neticesinde, hayvanların Kocaeli'nin Gebze ilçesinde İ.G'ye satıldığı tespit edildi.

Çalınan hayvanları mandırada bulan ve bu hayvanlardan birinin çalındıktan sonra doğum yaptığını tespit eden ekipler, toplam 14 büyükbaş hayvanı sahibine teslim etti.

Olaya ilişkin gözaltına alınan ve çeşitli suçlarda kayıtları bulunan B.T, U.G, M.G, E.G, R.G, R.G ve Ş.G. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "suç işlemek amaçlı örgüt kurmak" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Uğur Subaşı - Güncel
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