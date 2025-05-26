Sakarya'da Bahar Şenlikleri ve Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Sakarya'da Bahar Şenlikleri ve Engelliler Haftası Etkinlikleri Düzenlendi
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen bahar şenliği ve Engelliler Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Öğretmenler, Sakarya'nın doğal ve tarihi mekanlarını keşfederken, özel gereksinimli bireylerin el emeği sergisi açıldı ve çeşitli atölye çalışmaları yapıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi tarafından bahar şenliği düzenlendi.

Aziz Duran parkında düzenlenen şenlikte, sahne gösterileri sergilendi, Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören özel gereksinimli bireylerin el emeği sergisi açıldı ve atölye çalışmaları yapıldı.

Şenliğe ilgi gösteren çocuklar, sihirbazlık gösterileri, süper kahraman maskotları ve geleneksel aile oyunları eşliğinde eğlendi.

Öğretmenler, Sakarya'nın doğal ve tarihi mekanlarını gezdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmen Akademilerinin "Şehir ve Kültür Akademisi" dersi kapsamında öğretmenler, Sakarya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini gezdi.

Öğretmenlerin İl Ormanı Tabiat Parkı'nda başlayan rotası, Acarlar Longozu, Karasu sahili, Ali Fuad Cebesoy Müzesi, 2. Bayezid Köprüsü, Karaca Ahmet Sultan Türbesi ve Elvanbey Zaviyesi ile devam etti.

Ferizli'de "Geleneksel Bakırlı Uçurtma Şenliği" düzenlendi

Ferizli'de "Geleneksel Bakırlı Uçurtma Şenliği" gerçekleştirildi.

Ferizli Belediyesi, Ferizli Kaymakamlığı ve Bakırlı Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, Ihlamur Tepe mevkisinde bir araya gelerek uçurtma uçurdu.

Etkinlikte, çuval yarışı ve halat çekme gibi yarışmalar da düzenlendi.

Şenliğe Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, İYİ Parti Ferizli İlçe Başkanı Ömer Deniz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

"Yılın Akademik Altın Kalem Ödülü" Doç. Dr. M. Nevra Küpana'ya verildi

Sakarya Üniversitesinden Doç. Dr. M. Nevra Küpana, müzik alanında "Yılın Akademik Altın Kalem Ödülü"nün sahibi oldu.

Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Küpana, editörlüğünü üstlendiği ve yazar olarak katkı sunduğu "Müzik Eğitimine Global Bakış" adlı eseriyle ödül kazandı.

Farklı coğrafyalarda müzik eğitimine ilişkin yaklaşımları çok boyutlu ele alan eser, Finlandiya, İspanya, İtalya, Almanya, Belçika, Portekiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Küba, Hindistan, Ürdün ve Katar'daki müzik eğitiminin evrensel yönlerini akademik bir bakış açısıyla ortaya koyuyor.

Engelli bireylerin yerine geçerek zorlukları deneyimlediler

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Topluluğu, Engelliler Haftası kapsamında "Bir Günlüğüne Sen Ol: Erişilebilirlik Deneyim Atölyesi" düzenledi.

Atölye kapsamında öğrenciler, golbol oyunu ile görme engelli deneyimi, mesaj panosu, simülasyon kartları ve kanedyen koltuk değneğiyle engelli yürüyüşü gibi etkinliklerde yer alarak engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları deneyimledi.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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