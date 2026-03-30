62. Kütüphane Haftası Sakarya'da Kutlandı

Sakarya'da "62. Kütüphane Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Erenler Belediyesi Yunus Emre Kültür ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Şimşek, yaptığı konuşmada, bu yıl ana temanın "İyileştiren Kütüphane" olarak belirlendiğini söyledi.

Kütüphanelerin yalnızca kitapların raflara dizildiği mekanlar olmadığını ifade eden Şimşek, kütüphanelerin insanın kendini bulduğu, ruhunu dinlendirdiği, bilgisini geliştirdiği ve hayata yeniden tutunduğu özel alanlar olduğunu kaydetti.

Şimşek, okuyan, düşünen ve sorgulayan bireylerden oluşan toplumların, daha bilinçli, güçlü ve sağlıklı bir geleceğe yürüdüğünü sözlerine ekledi.

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç'in de konuşma yaptığı etkinlikte, Erenler Ali Dilmen İlkokulu öğrencileri çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Program sonunda, geçen yıl kütüphanede en fazla kitap okuyan Fatma Hüma Erdem, Alparslan Aydın, İrem Akut, Rümeysa Özdemir, Feridun Gürpınar ve Şeyma Kaymak'a ödülleri takdim edildi.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
