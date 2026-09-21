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Sakarya'da 3 adrese uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'da 3 adrese uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ve Sapanca ilçelerinde 3 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda farklı cins ve gramajlarda uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

SAKARYA'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda farklı cins ve gramajlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucuları sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Sapanca ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere ait 3 adrese operasyon düzenlendi. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 7 parça halinde 269 gram sentetik kannabinoid, 260 gram metamfetamin, 200 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılacağı değerlendirilen tütün ve ele geçirildi.

Operasyonda, uyuşturucuları sattıkları öne sürülen M.T. (41), Ö.T. (43), M.N. (30), Y.E.A. (29), A.Y. (37) ve A.U. (25) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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