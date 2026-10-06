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Sakarya'da 25,68 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Sakarya'da 25,68 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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Sakarya'da 'Sokaklar Güvende' operasyonunda İstanbul'dan uyuşturucu getireceği belirlenen araç, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişinde durduruldu. Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı, üst ve araç aramasında 25,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi; şüpheliler tutuklandı.

Sakarya'da düzenlenen "Sokaklar Güvende" operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirecekleri bilgisi üzerine çalışma yürütüldü.

Ekiplerce, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı geçişinde durdurulan araçtaki E.Ö. (23) ve M.K. (31) gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde ve araçta yapılan aramalarda, 25,68 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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