Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Muhammet Batur Turalıoğlu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanı Muhammet Batur Turalıoğlu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret ederek afet konularında bilgi paylaşımında bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığına atanan Muhammet Batur Turalıoğlu, Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten'i ziyaret etti.

Makamda gerçekleşen ziyarette, afet konularında yapılan ve planlanan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

Turalıoğlu, her zaman birlikte çalışacağı belediye başkanlarını ziyaret ettiğini belirterek, "Bölgelerindeki afet konularında fikir alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

Yeni görevinde Turalıoğlu'na başarı dileyen Başkan Özten de "En kısa zamanda iade-i ziyarette bulunacağım. Afet konularında başkanımızın fikirlerinden ve tecrübelerinden faydalanacağım." ifadesini kullandı.