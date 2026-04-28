Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar, muhtarlarla bir araya geldi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, muhtarlarla buluştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Alemdar, Serdivan Muhtarlar Derneği Başkanı Fikret Can ve mahalle muhtarlarını AKOM'da ağırladı.

Alemdar, Sakarya'nın dört bir yanına eşit ve adil hizmet götürmek için büyük hassasiyet gösterdiklerini belirterek, yürütülen projelerden bahsetti.

Hizmet anlayışlarının merkezinde her zaman insanın olduğunu aktaran Alemdar, "Dolayısıyla sahadan gelen her bildirim bizim için çok önemli. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızla aramızda en güçlü köprü görevini üstleniyor. İnşallah şehir kültürünü oluşturmak, kardeşlik hukukunu korumak ve geçmişin bize bıraktığı değerleri yaşatmak adına hep birlikte gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Kapımız her zaman açık sizlere açık, şehrimizin geleceğini hep birlikte kuracağız." ifadesini kullandı.

Alemdar, 16 ilçenin tamamında eş zamanlı olarak çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Eşit ve adil hizmet anlayışıyla her ilçemize dokunuyoruz. Sosyal gelişim merkezleri, spor tesisleri, yüzme havuzları, yeşil alanlar, temalı parklar, altyapı ve üstyapı çalışmaları başta olmak üzere her alanda somut adımlar atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Sakarya'yı 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuna yakışır şehir haline getirmek için gayretle çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Erol Ulu
