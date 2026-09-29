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Sakarya Akyazı'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kardeşi polis yakaladı

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Sakarya Akyazı'da tartıştığı ağabeyini silahla yaralayan kardeşi polis yakaladı
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, tartıştığı kardeşi tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralı, Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tartıştığı kardeşinin silahla vurduğu kişi yaralandı.

Ömercikler Mahallesi 8019. Sokak'ta E.Ç. ile ağabeyi G.Ç. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ç'nin silahla ateş ettiği G.Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı G.Ç. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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