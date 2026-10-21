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Sakarya Akyazı'da fotokapan yaban hayvanlarını yavrularıyla görüntüledi

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Sakarya Akyazı'da yaban hayatını gözlemlemek için ormana yerleştirilen fotokapanlar, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayıyı yavrularıyla kaydetti. Görüntülerde ayının su kenarında yavrularıyla gezdiği, çakalın yiyecek aradığı görülüyor.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde ormana yerleştirilen fotokapan, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayı ile yavrularını kayda aldı.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü personeli tarafından yaban hayatını gözlemlemek amacıyla ormanlık alanlardaki bazı noktalara fotokapan yerleştirildi.

Fotokapanlar, karaca, çakal, domuz, geyik ve ayı ile yavrularını doğal yaşam alanlarında görüntüledi.

Görüntülerde, ormanda su kenarında yavrularıyla gezen ayı, su kenarında yiyecek arayan çakal, ormanda yürüyen ayı ve karaca yer alıyor.

Kaynak: AA
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