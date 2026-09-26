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Sakarya Adapazarı'nda otomobil mezarlık duvarı ve römorka çarptı, sürücü öldü

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dün gece otomobil, mezarlık duvarına ve yol kenarındaki römorka çarptı. Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin duvara ve römorka çarpması sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Karakamış Caddesi'nde dün gece saatlerinde O.K. (36) yönetimindeki 54 AFC 452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce mezarlık duvarına ardından yol kenarındaki römorka çarptı.

Kazada sürücü yaralandı, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.K, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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