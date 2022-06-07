Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2) - Haberler

Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜKahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in cenazesi, morgun önünde yapılan duanın ardından yakınları tarafından alındı.
CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ
Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in cenazesi, morgun önünde yapılan duanın ardından yakınları tarafından alındı. Zengin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla İstanbul'a götürüldü.ERDOĞAN'IN BASIN DANIŞMANLIĞINI YAPTI
Yarın Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek olan 3 çocuk babası Mevlana İdris Zengin, bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çalıştı. Zengin, taziye mesajında kendisi için "Mesai arkadaşım" diyen Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde basın danışmanlığı görevinde bulunmuştu.
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel