Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2) - Haberler

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Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)

Demirören Haber Ajansı - Ömer Koç - Güncel
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Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2)

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜKahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in cenazesi, morgun önünde yapılan duanın ardından yakınları tarafından alındı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in cenazesi, morgun önünde yapılan duanın ardından yakınları tarafından alındı. Zengin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla İstanbul'a götürüldü.

ERDOĞAN'IN BASIN DANIŞMANLIĞINI YAPTI

Yarın Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek olan 3 çocuk babası Mevlana İdris Zengin, bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çalıştı. Zengin, taziye mesajında kendisi için "Mesai arkadaşım" diyen Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde basın danışmanlığı görevinde bulunmuştu.


Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Mevlana İdris Kahramanmaraş İstanbul Güncel Haberler

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