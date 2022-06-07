Şair ve yazar Mevlana İdris Zengin, yaşamını yitirdi (2) - Haberler

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖTÜRÜLDÜ

Kahramanmaraş'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden şair ve yazar Mevlana İdris Zengin'in cenazesi, morgun önünde yapılan duanın ardından yakınları tarafından alındı. Zengin'in cenazesi, toprağa verilmek üzere uçakla İstanbul'a götürüldü.

Yarın Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defnedilecek olan 3 çocuk babası Mevlana İdris Zengin, bir dönem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de çalıştı. Zengin, taziye mesajında kendisi için "Mesai arkadaşım" diyen Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde basın danışmanlığı görevinde bulunmuştu.