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Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi

Demirören Haber Ajansı - Kadir Çelik - Güncel
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Sahte kimlikle yakalandı, parmak izinden hırsızlıktan arandığı belirlendi

GAZİANTEP'in Nurdağı iİlçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinden sahte kimlik çıkan kişi, parmak izi kontrolünde 'hırsızlık' suçundan aranan S.Y. olduğu tespit edilince gözaltına alındı.

GAZİANTEP'in Nurdağı iİlçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinden sahte kimlik çıkan kişi, parmak izi kontrolünde 'hırsızlık' suçundan aranan S.Y. olduğu tespit edilince gözaltına alındı.

Nurdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında durumundan şüphelenerek durdurduğu kişiden kimlik sordu. Kimlik göstermesinin ardından tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyette yapılan parmak izi kontrolünde şüphelinin S.Y. olduğu ve 'hırsızlık' suçundan arandığı ortaya çıktı. S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Kadir Çelik - Güncel

Nurdağı, Güncel, Haberler

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