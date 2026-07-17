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Eskişehir ve İzmir'de telefon dolandırıcılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Eskişehir ve İzmir'de telefonla kendini kamu görevlisi tanıtarak altın dolandıran şüpheli, İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.

Eskişehir ve İzmir'de kendisini telefonda kamu görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, şüpheli R.D. telefonla aradığı H.K'ye kendini kamu görevlisi olarak tanıtıp, mağdurun damadının mahkemesinin bulunduğunu, sahte para olayına karıştıklarını ve bankadaki altınlarının değiştirildiğini öne sürdü.

R.D'nin parmak izi karşılaştırması yapılabilmesi için altınların bankadan çekilerek kendilerine teslim edilmesi gerektiğini söylemesi üzerine mağdur, altınları evine gelen zanlıya teslim etti.

Daha sonra dolandırıldığını anlayan H.K, durumu polise bildirdi.

Polisin yürüttüğü çalışma kapsamında zanlının, 14 Temmuz'da İzmir'den İstanbul'a gittiği tespit edildi. İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ile yapılan görüşmede R.D'nin aynı tarihte İzmir'de de benzer yöntemle bir vatandaşı dolandırdığı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle düzenlenen koordineli operasyonda R.D. İstanbul'da yakalandı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, İzmir'de gerçekleştirdiği öne sürülen dolandırıcılık olayına ait olduğu belirlenen döviz ele geçirildi.

Eskişehir'e getirilen R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
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