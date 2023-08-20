Sahte bandrollü kaçak içki satan şüpheliye gözaltı

BURSA'da takibe alınıp, durdurulan S.D.'nin (29) otomobilinde, 24 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, S.D.'nin sahte içki satışı yaptığı yönünde istihbarat aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından S.D.'nin adresi tespit edildi. Takibe alınan şüpheli, otomobili ile giderken polis ekiplerince durduruldu. Otomobilde yapılan aramalarda; 9 adet 1 litrelik ve 15 adet 700 mililitrelik sahte bandrollü kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.