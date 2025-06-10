Sahipsiz Köpekler Vatandaşları Rahatsız Etti
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında, sahipsiz köpeklerin çevredeki vatandaşları rahatsız etmesi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda, vatandaşlar köpekleri bölgeden uzaklaştırdı.
Gaziantep'in İslahiye Belediyesi sınırlarında sahipsiz köpeklerin çevredeki vatandaşları rahatsız etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çamlıca Mahallesi İstasyon Caddesi'nde sahipsiz köpekler, yoldan geçen vatandaşları sık sık rahatsız etti.
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle köpekler bölgeden uzaklaştırıldı.
Bu anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel