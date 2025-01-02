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Sahipsiz Hayvanlar için Mama Üretim Tesisi Açıldı

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Ortahisar Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçirdi. Açılışta, CHP Milletvekili Sibel Suiçmez ve Belediye Başkanı Ahmet Kaya, atıkların geri kazanımının önemine değindiler.

Ortahisar Belediyesince sahipsiz hayvanlar için mama üretim tesisi faaliyete geçirildi.

Makine İkmal Müdürlüğü yanında kurulan tesis açılışı için düzenlenen törende konuşan CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, israfın önüne geçilecek bir çalışma yapıldığını söyledi.

Bu gibi tesislerin artarak devam etmesi gerektiğini dile getiren Suiçmez, "Atıklar geri dönüşüm gibi değerlendiriliyor ve bu atıklardan, hani hepimizin üzülerek çöpe attığı atıklardan burada can dostlarımızın karınlarının doyacağı bir mamaya dönüşüyor. Bu çok önemli. O nedenle buradan bir kez daha evsel atıklarını atacak olanlara bu atıklarını belediyemize ulaştırmaları için seslenmek istiyorum. Elbette ki birlikten kuvvet, kuvvetten de güzel işler doğuyor." dedi.

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ise israfın her türlüsüne karşı olduğunu ifade etti.

İsraf edilen ürünleri geri kazanmanın önemine değinen Kaya, "Çöpe giden yemekleri, ekmekleri değerlendiriyoruz ve sokak canlarımıza buradan mama olarak vermiş oluyoruz. Bu çok önemli bir iş. Ben israfa çok karşı bir insanım. Her şeyin değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Açılış kurdelesini kesen Suiçmez ile Kaya, tesisi gezerek çalışanlardan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Enes Sansar - Güncel
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