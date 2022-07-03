Şahintepe Tırmanma Yarışı, FPV Dron ile görüntülendi
AA - Hüsame Battal - Güncel
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Şahintepe Tırmanma Yarışı'nın FPV Dron ile çekilen görüntüleri BURSA - Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve Gemlik Belediyesi katkılarıyla organize edilen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlendi.
Şahintepe Tırmanma Yarışı'nın FPV Dron ile çekilen görüntüleri BURSA - Bursa Otomobil Sporları Kulübü tarafından ICRYPEX ve Gemlik Belediyesi katkılarıyla organize edilen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Şahintepe Tırmanma Yarışı, Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlendi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan yarış AA tarafından FPV drone ile görüntülendi.
AA / Hüsame Battal - Güncel