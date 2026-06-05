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Gaziantep'te inşaatı süren kaymakamlık binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde inşaatı süren kaymakamlık binasının çatısındaki 7 klima ünitesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken klima ünitelerinde hasar oluştu.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaatı süren kaymakamlık binasının çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşilvadi yolu üzerinde yapımı süren yeni Şahinbey Kaymakamlığı çatısı üzerinde bulunan 7 klima ünitesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 araç 12 personelle yangına müdahale eden ekipler, yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alarak söndürdü.

Klima ünetilerinde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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