Sahile Vuran Çantada 21,5 Kilogram Skunk Ele Geçirildi
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran bir çantada toplam 21,5 kilogram skunk maddesi bulundu. Çantayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, 33 vakumlu paket halindeki uyuşturucuyu ele geçirdi ve soruşturma başlattı.
Olay, dün ilçeye bağlı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi sahilinde meydana geldi. Denizden kıyıya vuran bir çantayı görenler polise ihbarda bulundu. Yapılan incelemede, çantada 33 adet vakumlu paket halinde toplam 21,5 kilogram skunk bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı