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Sahil Güvenlik Bodrum'da kara üzerinde 34 düzensiz göçmen yakaladı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerince kara üzerinde tespit edilen aralarında çocukların da bulunduğu 34 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde kara üzerinde tespit edilen 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-481), Bodrum kıyılarında devriye görevi yürüttüğü sırada kara üzerinde bir grubu tespit etti.

Ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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