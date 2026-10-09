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Sagopa Kajmer, Niğde 6. Gastronomi Festivali'nde sahne alıp şarkılarını söyledi

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Sagopa Kajmer, Niğde 6. Gastronomi Festivali'nde sahne alıp şarkılarını söyledi
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Niğde 6. Gastronomi Festivali kapsamında düzenlenen konserde Sagopa Kajmer sahne aldı. Sanatçı Baytar, Terapi, Neyse, 366. Gün, Galiba ve Gölge Haramileri gibi şarkılarını seslendirdi; vatandaşlar eşlik edip cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Niğde 6. Gastronomi Festivali'nde şarkıcı Sagopa Kajmer sahne aldı.

Valilik binasının yanındaki alanda gerçekleştirilen festival kapsamındaki konserde, Türkçe rap müziği sanatçısı Sagopa Kajmer, "Baytar", "Terapi", "Neyse", "366. Gün", "Galiba" ve "Gölge Haramileri" gibi şarkılarını seslendirdi.

Konser sırasında vatandaşlar, sanatçının sevilen şarkılarına eşlik ederek, cep telefonlarıyla görüntü aldı.

Kaynak: AA
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