Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitim Programı Tamamlandı
Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Sağlıklı Hayat Akademisi' eğitim programı sona erdi. Eğitimler, bireylerin sağlık okuryazarlığını artırmayı ve yaşam kalitelerini yükseltmeyi hedefledi. Katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hastalıkların önlenmesi ve yaşlanma süreci hakkında bilgi verildi.
??????? Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA)" eğitim programı sona erdi.
Program, bireylerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla gerçekleştirildi.
Kumbağ Mahalle Konağı'nda uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hastalıkların önlenmesi ve yaşlanma sürecinde dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.
Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verildi.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sağlığın bireylerin ve toplumların en büyük hazinesi olduğunu belirterek, bu tür programların toplumda farkındalık oluşturduğunu ifade etti.