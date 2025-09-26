Sağlıklı Hayat Akademisi Eğitim Programı Tamamlandı

??????? Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen "Sağlıklı Hayat Akademisi (SAHA)" eğitim programı sona erdi.

Program, bireylerin sağlık okuryazarlığını artırarak sağlık hizmetlerinden daha etkin yararlanmalarını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla gerçekleştirildi.

Kumbağ Mahalle Konağı'nda uzmanlar tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara sağlıklı yaşam alışkanlıkları, hastalıkların önlenmesi ve yaşlanma sürecinde dikkat edilmesi gereken konular anlatıldı.

Eğitimlerin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sağlığın bireylerin ve toplumların en büyük hazinesi olduğunu belirterek, bu tür programların toplumda farkındalık oluşturduğunu ifade etti.