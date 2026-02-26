Haberler

Araştırma, yeme alışkanlığında yapılan değişikliğin insan ömrüne yaklaşık 3 yıl ekleyebileceğini gösterdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yapılan bir araştırma, 45 yaşından sonra sağlıklı beslenme alışkanlıklarının insan ömrüne yaklaşık 3 yıl ekleyebileceğini ortaya koydu. Araştırma, beslenme alışkanlıklarının ölüm oranı ve hayat süresi ile ilişkisini inceledi.

Araştırmacılar, 45 yaşından sonra yeme alışkanlığında yapılan değişikliğin, insan ömrüne yaklaşık 3 yıl ekleyebileceğini ortaya koydu.

İngiltere'deki UK Biobank işbirliğiyle yürütülen uluslararası araştırmada, 10 yıllık süre aralığında 103 bin 649 kişinin 5 farklı beslenme alışkanlığının, ölüm oranı ve yaşam süresi ile olası ilişkisi incelendi.

Araştırmada, ortalama 10,6 yıllık takip süresi boyunca toplamda 4 bin 314 ölüm kaydedilirken, "Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi-2010", "Alternatif Akdeniz Diyeti (aMED)", "Sağlıklı Bitki Bazlı Beslenme Endeksi (hPDI)", "Hipertansiyonu Durdurmak için Beslenme Yaklaşımları" ve "Diyabet Riskini Azaltma Diyeti (DRRD)" gibi yeme alışkanlıkları, ölüm oranlarının azalması ve yaşam süresinin uzaması ile ilişkilendirildi.

Sağlıklı beslenmenin yaşam süresine olumlu etkisinin vurgulandığı araştırmada, bu şekilde beslenmenin erkeklerin 1,9 ila 3 yıl, kadınların 1,5 ila 2,3 yıl daha uzun yaşayabileceği ortaya kondu.

Araştırmada, yaşam süresinin erkeklerde en çok DRRD, kadınlarda aMED yeme alışkanlığı ile uzadığı saptanırken, bu sonucun genetik yatkınlıklarla doğru orantılı olduğuna işaret edildi.

Çalışmada elde edilen bulgular, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının insanların genetik yapılarından bağımsız olarak yaşam süresini uzatma avantajı sağladığını ortaya koydu.

Araştırma, "Science Advances" dergisinde yayımlandı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler, hain emellerine ulaşamadan yakalandı

MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Teröristler hain emellerine ulaşamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor! Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi

Çocuğunu hastanede çocuk özlemi çeken adama verdi
Wanda Nara'dan olay hareket! Yatağına erkek alıp fotoğraf paylaştı

Yatağına erkek alıp bir de fotoğraf paylaştı
Ronaldo, İspanyol kulübünü satın aldı

Her erkeğin hayali olan şeyi bir çırpıda yaptı
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti: Burada bir kere bile görmedim

İngiltere'den video çekip Türkiye'de yaşanan olaya isyan etti
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...