Sağlık ve Kamu Çalışanları için Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu Kuruldu

(ANKARA)- Hekimsen Genel Başkanı Adil Kurban, sağlık ve kamu çalışanlarını aynı çatı altında buluşturacak Adalet ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu (AL-KON)'un kurulduğunu açıkladı.

AL-KON'un kuruluşunda, Hekimsen, Özdiyanet Sendikası, Demokrat Eğitim Sendikası, Demokrat Büro Sendikası, Toç Bir-Sen ve Tarım Orman Sendikası yer aldı.

Hekimsen Genel Başkanı Dr. Adil Kurban, AL-KON çatısı altında sektörel vizyon belgeleri geliştirdiklerini vurgulayarak, iki yıl süren bilimsel ve teknik çalışmalar sonucu hazırlanan "Hekimlik Meslek Kanunu" hakkında bilgi verdi. Yasa tasarısıyla; bilimsel ve etik temelli sağlık sisteminin kurulması, malpraktis ve hukuki güvencesizlik sorunlarına kökten çözüm, sağlıkta şiddetin önlenmesi ve güvenli çalışma ortamı, hekim başına düşen hasta yükünün azaltılması, performans ve ücret sisteminin adalet temelinde yeniden düzenlenmesi, acil durumlarda hekimin hızlı erişimi için düzenlemeler, yapay zeka destekli sağlık iletişim platformlar konularında dönüşüm hedefleniyor. Kurban, "Bu yasa yalnızca hekimlerin değil, tüm halkın sağlığı ve gelecek nesillerin refahı için hazırlanmıştır. Türkiye'de sağlık sistemini yalnızca bugünün değil, 21. yüzyılın koşullarına göre yeniden inşa ediyoruz" dedi.

"Bu, sadece sendikal değil, tarihi bir demokratik kazanımdır"

Yeni kurulan AL-KON'un resmi olarak toplu sözleşme masasında söz sahibi olacağı da duyuruldu. Bu gelişmeyle birlikte memurların mali hakları, özlük hakları ve sosyal kazanımları konusunda artık daha güçlü bir temsiliyet sağlanacak. Kurban, "AL-KON'un kuruluşuyla birlikte, toplu sözleşme süreçlerinde yasal temsil hakkı kazanmış bulunuyoruz. Bu, sadece sendikal değil, tarihi bir demokratik kazanımdır. Kamu çalışanlarının hakları artık çok daha güçlü savunulacaktır" diye konuştu.

AL-KON'un stratejik hedeflerinin; adaletin tesis edildiği, liyakatin korunduğu bir kamu yapısı; memurlar arasında dayanışma kültürünün güçlendirilmesi; OYAK benzeri bir yapının kamu çalışanları için yaygınlaştırılması; her bakanlık için özel çözüm önerileri ve yasa tasarıları hazırlanması, toplumsal fayda odaklı, şeffaf ve vizyoner sendikal modelin hayata geçirilmesi olduğu belirtildi.