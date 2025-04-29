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Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi'nden Laborantlara Ziyaret

Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi'nden Laborantlara Ziyaret
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Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan laborantları ziyaret ederek Dünya Laborantlar Günü'nü kutladı ve emeklerinin sağlık sistemindeki önemine vurgu yaptı.

Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet ve yönetim kurulu üyeleri laborantlara ziyarette bulundu.

Çenet ve beraberindekiler, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan laborantları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Laborantların sağlık sisteminin görünmeyen kahramanları olduğunu belirten Çenet, "Onların emekleri, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasındaki katkısı büyüktür. Bu anlamlı günde tüm laborantlarımızın Dünya Laborantlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

Ziyaret sonunda, laborantlara çiçek takdim edildi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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