Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi'nden Laborantlara Ziyaret

Sağlık-Sen Osmaniye Şube Başkanı Muhittin Çenet ve yönetim kurulu üyeleri laborantlara ziyarette bulundu.

Çenet ve beraberindekiler, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde görev yapan laborantları ziyaret ederek günlerini kutladı.

Laborantların sağlık sisteminin görünmeyen kahramanları olduğunu belirten Çenet, "Onların emekleri, kaliteli sağlık hizmeti sunulmasındaki katkısı büyüktür. Bu anlamlı günde tüm laborantlarımızın Dünya Laborantlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." dedi.

Ziyaret sonunda, laborantlara çiçek takdim edildi.