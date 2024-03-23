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Sağlık-Sen Genel Başkanı KTÜ Rektörü'nü ziyaret etti

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'yı makamında ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çuvalcı, Doğan ve beraberindeki Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı İdris Baykan, Trabzon Şube Başkanı İdris Aydın ve Trabzon Üniversite Şube Başkanı Şenol Sungur'u makamında kabul ederek görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Çuvalcı'ya KTÜ Farabi Hastanesi çalışanlarının taleplerini ileten Doğan, sağlık çalışanlarının memnuniyeti konularında üniversite yönetimi ile iş birliği yapma niyetini de dile getirdi.

Sağlık çalışanlarının görüş ve taleplerini önemsediklerini belirten Çuvalcı, üniversite olarak hastane personelinin daha iyi koşullarda çalışmalarını sağlamak adına gerekli adımların atıldığını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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