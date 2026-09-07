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Okul Uyumunda Ailelere Öneriler

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SAĞLIK Bakanlığı, "Okul hayatına yeni başlayacak çocukların zihninde okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuna ilişkin olumlu bir fikrin oluşması, okula uyum sürecini kolaylaştırmaktadır.

SAĞLIK Bakanlığı, "Okul hayatına yeni başlayacak çocukların zihninde okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuna ilişkin olumlu bir fikrin oluşması, okula uyum sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ebeveynler çocuklara okuldan söz ederken olumlu ifadeler kullanmalı" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yaz tatilinin ardından okula dönüş süreci, çocuklar ve gençler için çeşitli uyum sorunlarını beraberinde getirebilmektedir. Tatilin ardından uyku düzenine dönmek, ekran kullanımını azaltmak veya ödev yapmak gibi sorumluluklar öğrenciler için zorlayıcı olabilmektedir. Bu süreçte çocukların ve gençlerin yaşadığı kaygının anlaşılması ve akademik başarının yanı sıra ruh sağlıklarının gözetilmesi önem taşımaktadır. Okula adaptasyon sürecinde ekran kullanımı günlük yaşamı aksatmayacak şekilde sınırlandırılmalı ve kurallar aile içerisinde belirlenmelidir. Ekran kullanımının azaltılması sürecinde tüm kuralların aynı anda uygulanması yerine kademeli bir yaklaşım benimsenmeli ve aşırı sınırlayıcı olunmamalıdır. Ekran kullanımının azaltılmasıyla birlikte çocukların spor, müzik, sanat ve hobi gibi farklı etkinliklere yönlendirilmesi, ekran dışında geçirdikleri zamanın artırılmasına katkı sağlar. Yemek sırasında ve birlikte vakit geçirilen diğer zamanlarda ekran kullanımına yer verilmemesi, uykudan en az 30 ila 60 dakika öncesinde ekran kullanımının sonlandırılması ve ekranların yatak odasından çıkarılması da günlük düzenin oluşturulması açısından önem taşır" ifadelerine yer verildi.

'DİĞER ÇOCUKLARLA KIYASLANMAMALI'

Okula başlama, özellikle okul öncesi ve ilkokul 1'inci sınıf öğrencileri için önemli bir geçiş dönemi olduğu vurgulanarak, "Çocukların aile ortamından çıkarak düzenli ve kurallı bir yapıya geçmeleri, ayrılık kaygısı ve uyum sorunlarına neden olabilmektedir. Uyum sürecinde çocukların yaşadığı duyguların anlaşılması, kabul edilmesi ve desteklenmesi önem taşır. Okul hayatına yeni başlayacak çocukların zihninde okulun keyifli bir öğrenme ve sosyalleşme ortamı olduğuna ilişkin olumlu bir fikrin oluşması, okula uyum sürecini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ebeveynler çocuklara okuldan söz ederken olumlu ifadeler kullanmalı; okulda çocukların hoşuna gidecek etkinliklerin yapıldığı, oyunlar oynandığı ve yeni arkadaşlar edinilebildiği vurgulanmalıdır. Çocukların okula ilişkin sorularının sabırla yanıtlanması, okulda karşılaşacakları günlük düzen hakkında önceden bilgilendirilmeleri gerekir. Ailelerin öğretmen ve okul yönetimi ile iş birliği içerisinde olması, öğretmenler tarafından açıklanan programa ve uygulama çizelgesine uyum sağlaması önem taşımaktadır. Okula dönüş sürecinde çocukların yaşadığı kaygı ve diğer duyguların anlaşılması, duygularını paylaşmalarına fırsat verilmesi önemlidir. Çocuklar sınıflarındaki veya çevrelerindeki diğer çocuklarla kıyaslanmamalı, özgüvenlerine zarar verebilecek ifadelerden özellikle kaçınılmalıdır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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