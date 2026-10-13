Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a nazik kabulü için teşekkür etti

Sağlık Bakanı Memişoğlu, TBMM Başkanı Kurtulmuş'a nazik kabulü için teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis'te ziyaret etti. Görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda Memişoğlu, nazik kabulleri için Kurtulmuş'a teşekkür etti.
(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Meclis'te ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.
Memişoğlu, görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, "TBMM Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş'u ziyaret ettik. Nazik kabulleri için Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA