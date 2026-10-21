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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Güney Kore'de Tunus Sağlık Bakanı Ferjani ile görüştü

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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Güney Kore'de Tunus Sağlık Bakanı Ferjani ile görüştü
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslar için gittiği Güney Kore'de Tunus Sağlık Bakanı Mustapha Ferjani ile görüştü. Görüşmede koruyucu sağlık hizmetleri, 'Üreten Sağlık' ve iş birliği imkanları ele alındı; Memişoğlu, bunun sağlık iş birliklerini güçlendireceğini belirtti.

(SEUL) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Güney Kore'de Tunus Sağlık Bakanı Mustapha Ferjani ile bir araya geldi. Görüşmede koruyucu sağlık hizmetleri, "Üreten Sağlık" yaklaşımı ve iki ülke arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

Memişoğlu, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Güney Kore'de, Tunus Sağlık Bakanı Sayın Mustapha Ferjani ile bir araya geldik. Görüşmemizde Üreten Sağlık yaklaşımımızı, koruyucu sağlık hizmetlerindeki tecrübelerimizi ve ülkelerimiz arasındaki iş birliği imkanlarını ele aldık. Görüşmenin, iki ülke arasındaki sağlık iş birliklerini daha da güçlendireceğine inanıyorum."

Kaynak: ANKA
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