Sağlık Bakanı Koca, Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutladı - Haberler

Sağlık Bakanı Koca, Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerin, Dünya Diyetisyenler Günü'nü tebrik etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerin, Dünya Diyetisyenler Günü'nü tebrik etti. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyetisyenlerimiz, beslenme alışkanlıklarını değerlendirerek uygun beslenme planı için sorumluluk üstleniyorlar. Sağlıklı beslenme alışkanlığının kazanılmasında rolü büyük olan diyetisyenlerimizin 6 Haziran Dünya Diyetisyenler Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı. AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel Fahrettin Koca Güncel Haberler

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