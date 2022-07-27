Safranbolu "maniye" domatesi coğrafi işaretle tescillendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Safranbolu "maniye" domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Safranbolu 'maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "maniye" domatesi için coğrafi işaret tescil belgesinin alındığı bildirildi.

 - Güncelleme:

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "maniye" domatesi için coğrafi işaret tescil belgesinin alındığı bildirildi.

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentle özdeşleşmiş ve "ata tohumu" ürünlerinin başında gelen maniye domatesinin coğrafi işaret aldığı belirtildi.

Safranbolu'da yetiştirilen domateslere "maniye" dendiğinin altının çizildiği açıklamada, maniye domatesinin, etli ve dolgun yapısı, ince kabuklu, bol sulu oluşu ve damaklardan dinmeyen muhteşem tadıyla Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğu ifade edildi.

Maniye domatesinin tohumlarının korunması, yetiştiriciliğinin devamlılığı, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli çalışmaların yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar kapsamında Safranbolu Kaymakamlığımız öncülüğünde, il müdürlüğümüz teknik ekibi çalışmalarıyla, Safranbolu maniye domatesi coğrafi işaret tescil süreci tamamlanmış olup, tescili almaya hak kazanmıştır. Safranbolu ilçemizin eşsiz tarihi ve kültürel mirasının yanında bölgemizi tarımsal ürünleriyle de korumayı ve gelecek nesillere taşımayı misyon edinerek çıktığımız bu yolda yine tescil için çavuş üzümü ilan aşamasında olup, Yenice ıhlamur balının başvuru çalışmaları ise devam etmektedir."

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title