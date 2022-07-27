Safranbolu 'maniye' domatesi coğrafi işaretle tescillendi

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki "maniye" domatesi için coğrafi işaret tescil belgesinin alındığı bildirildi.

Karabük Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentle özdeşleşmiş ve "ata tohumu" ürünlerinin başında gelen maniye domatesinin coğrafi işaret aldığı belirtildi.

Safranbolu'da yetiştirilen domateslere "maniye" dendiğinin altının çizildiği açıklamada, maniye domatesinin, etli ve dolgun yapısı, ince kabuklu, bol sulu oluşu ve damaklardan dinmeyen muhteşem tadıyla Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olduğu ifade edildi.

Maniye domatesinin tohumlarının korunması, yetiştiriciliğinin devamlılığı, tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli çalışmaların yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çalışmalar kapsamında Safranbolu Kaymakamlığımız öncülüğünde, il müdürlüğümüz teknik ekibi çalışmalarıyla, Safranbolu maniye domatesi coğrafi işaret tescil süreci tamamlanmış olup, tescili almaya hak kazanmıştır. Safranbolu ilçemizin eşsiz tarihi ve kültürel mirasının yanında bölgemizi tarımsal ürünleriyle de korumayı ve gelecek nesillere taşımayı misyon edinerek çıktığımız bu yolda yine tescil için çavuş üzümü ilan aşamasında olup, Yenice ıhlamur balının başvuru çalışmaları ise devam etmektedir."