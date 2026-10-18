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Safranbolu'da yüksek kesimler karla beyazladı, mantar toplayanlar sürpriz yaşadı

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Safranbolu'da yüksek kesimler karla beyazladı, mantar toplayanlar sürpriz yaşadı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, Ömür Ahmet Kıran mevkisini beyaz örtüyle kapladı. Mantar toplamak için bölgeye gelenler kar sürpriziyle karşılaşırken, kar manzaraları dronla görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İl genelinde sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ömür Ahmet Kıran mevkisinde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü.

Bölgedeki kar manzaraları dronla görüntülendi.

Mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşlardan Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, sürprizle karşılaşarak kar yağışına denk geldiklerini söyledi.

Hasan Gül de hem gezmek hem de mantar toplamak için geldiklerini belirterek, "Mantar toplamaya geldik, karla karşılaştık. İkisi sürpriz oldu bize. Bulabildiğimiz kadar mantar topladık, aramaya devam edeceğiz." dedi.

Ailesiyle gelen Önder Günaydın, kar yağdığını internette gördüklerini ifade ederek, "Bu havayı çocuklarımızla değerlendirmek istedik. Bizim için de güzel bir ortam oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA
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