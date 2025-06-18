Safranbolu'da Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Yazıköy köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını büyümeden söndürüldü.
Yazıköy köyünde bir kişi evinin önünde anız ateşi yaktığı sırada kıvılcım otluk alana sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine yangın yerine Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel