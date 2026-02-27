Haberler

Sadakataşı Derneğinin 5 tırdan oluşan yardım konvoyu Gazze'ye ulaştı

Sadakataşı Derneği, ramazan çalışmaları çerçevesinde Gazze halkına yardım göndermeye başladı. 5 tırla gönderilen sahur kolisi ve gıda kumanyası, gönüllü ekiplerce Filistinli ailelere dağıtılacak.

Sadakataşı Derneği, ramazan çalışmaları kapsamında 5 tırla gönderilen yardımları Gazze halkına dağıtmaya başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, gönderilen sahur kolisi, gıda kumanyası, sebze ve un, gönüllü ekiplerce Gazze'nin farklı bölgelerinde yaşayan Filistinli ailelere dağıtılıyor.

Yardım malzemeleri, ramazan boyunca Gazzeli ailelere ulaştırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, "Ramazanın gelmesiyle tüm gücümüzle Gazzeli kardeşlerimiz için yardım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgede her gün 5 bin kişiyle kurduğumuz iftar sofralarında bir araya geliyoruz. Son olarak 5 tır yardım malzemesinden oluşan konvoyu bölgeye ulaştırdık ve dağıtımlarına başladık. Gazze'ye yardımlarımız kesintisiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler, derneğin telefon numarasından yetkililerle görüşerek, internet sitesi üzerinden banka hesaplarına ulaşarak ya da kısa mesaj atarak Gazze'ye destek olabiliyor.

Kaynak: AA / Gökçe Karaköse
