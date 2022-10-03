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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda boş taksiler müşteri almadı, vatandaş isyan etti: Bu hizmet mi, eziyet mi?

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Sabiha Gökçen Havalimanında yolcular, havaalanı taksisine binilmesi gerektiği gerekçesiyle boş olan taksilere alınmadı. O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyen bir yolcu ise, "Burada bir sürü taksi boş gidiyor. Bu kadar insan burada bekliyor. Ama inat ve ısrarla 'Havaalanı taksisi verilecek' diye bizi bekletiyorlar. Bu vatandaşa hizmet mi, eziyet mi?" diyerek tepki gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iddiaya göre havalimanında taksi bekleyen yolcular, havaalanı taksisine binilmesi gerektiği gerekçesiyle boş olduğu halde bekletilerek diğer taksilere alınmadı.

KUYRUK OLUŞTU

Bu duruma tepki gösteren bir yolcu ise, o anları cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, onlarca yolcunun ellerinde bavullarla uzun süre taksi beklediği görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taksi krizi: Vatandaşa hizmet mi, eziyet mi?

"ISRARLA 'HAVAALANI TAKSİSİ VERİLECEK' DİYE BİZİ BEKLETİYORLAR"

O anları kaydeden yolcunun ise "Havalimanındayız, burada bir sürü taksiler boş gidiyor. Bu kadar insan burada bekliyor. Ama inat ve ısrarla 'havaalanı taksisi verilecek' diye bizi bekletiyorlar. Bu vatandaşa eziyet değil mi. Hizmet mi, eziyet mi ne diyorsunuz?" diyerek duruma tepki gösterdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

kuzu baba:

bunun için metro yaptık hedef 2023 RTE

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seyfullah aydın:

rantın olduğu yerde halka düzgün hizmet olmaz hava alanı para hale meyve sebze girecek para susadın su içeceksin sebilleri kapatmışlar su para tavalet para otopark para herkesin dini imanı para olmuş herkes birbirini inek gibi sağmaya çalışıyor

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