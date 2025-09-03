Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Motokurye ve Taksi Şoförü Arasında Kavga

PENDİK Sabiha Gökçen Havalimanı girişinde motokuryeyle taksi şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nın araç girişinde meydana geldi. İddiaya göre, havalimanına giriş yapan bir motokuryeyle taksi şoförü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma yaşandı. Taraflar arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında sürücülerden birinin diğerine motosiklet kaskıyla vurduğu görüldü. Başka bir motokurye ise kavgayı ayırmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.