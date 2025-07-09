Şabanözü'nde Motosiklet Denetimlerinde 323 Bin Lira Ceza

Şabanözü'nde motosikletle yönelik uygulamalarda sürücülere toplam 323 bin 335 lira ceza kesildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede artan motosiklet kullanımı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 1-5 Temmuz tarihleri arasında denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, denetimlerde 35 sürücüye kasksız motosiklet kullanmaktan 34 bin 755 lira, 12 sürücüye ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 224 bin 124 lira ile diğer cezalarla toplam 323 bin 335 lira para cezası uygulandığı kaydedildi.