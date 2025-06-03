Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergi açılışı yapıldı

Şabanözü Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Şabanözü Şehit Murat Saraç Halk Eğitimi Merkezince yıl sonu sergisi düzenlendi.

Açılış konuşmalarının ardından kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği göz nuru eserlerin bulunduğu serginin açılış kurdelesi kesildi.

Programa katılanlar, daha sonra çok amaçlı salonda sergilenen geleneksel el sanatları çalışmaları, rölyef tablo, epoksi, kaneviçe, tel kırma ve kanvas çanta gibi ürünleri inceledi.

Sergi açılışına Kaymakam Emre Urhan, Belediye Başkanı Faik Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, Halk Eğitimi Merkez Müdürü Yasin Sarı ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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