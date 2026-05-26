Haberler

Mahmut Arıkan: Trump, İran Karşısındaki Hezimetini; Terörist İsrail'e Masada Diplomatik Bir Zafer Kazandırarak Örtmeye Çalışmaktadır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Trump'ın İran ile anlaşma için bölge ülkelerine İsrail ile normalleşme şartını dayattığını belirterek, bunun İran karşısındaki başarısızlığı örtme çabası olduğunu söyledi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile anlaşma zemini için bölge ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini şart koştuğunu öne sürerek, "Trump, İran karşısındaki hezimetini; terörist İsrail'e masada diplomatik bir zafer kazandırarak örtmeye çalışmaktadır" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD ve İran arasındaki müzakerlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arıkan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Barış değil, teslimiyet getiren her türlü antlaşmayı reddediyoruz."

Abraham Antlaşmaları, siyonizm ve emperyalizmin bölgeye yerleştirdiği zaman ayarlı bombalardır.

İran ile bir anlaşma zemini oluşturmak için, Türkiye dahil bölge ülkelerinin İsrail ile normalleşmesini şart koşan Trump, İran karşısındaki hezimetini; terörist İsrail'e masada diplomatik bir zafer kazandırarak örtmeye çalışmaktadır.

Bizler bölge ülkelerini ve iktidarı açıkça uyarıyoruz: İsrail'in teslimiyetine dayanmayan hiçbir süreçte, siyonist zihniyetle kalıcı bir anlaşma zemini kurulamaz.

İsrail'in saldırganlığını meşrulaştırma anlamına gelen bu teklif, değerlendirmeye dahi alınmamalıdır.

İktidar bir an önce kamuoyuna açık ve net şekilde bu teklifi reddettiğini açıklamalı; siyonizmle aynı masada bulunmayacağını ilan etmelidir."

Kaynak: ANKA
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak

İşte Kılıçdaroğlu'nun ilk hamlesi! Özel'e bayram sonrası kötü haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zaniolo Udinese'ye veda etti! Galatasaray'a dönüyor

Takımına veda etti! Yıldız isim yeniden Galatasaray'a dönüyor
Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı

Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oluyor: Listedeki isimler paylaşıldı
İzmir'de gasp ve darp şüphelisi 4 çocuk gözaltına alındı

Küçücük yaşta dehşet saçtılar! 4 çocuk gözaltında
Özgür Özel kendine yeni ünvanı buldu: Cumhuriyet Halk Partisi lideri

Kendine yeni ünvanı buldu! Ne genel başkan ne de grup başkanı
Borussia Dortmund Salih Özcan'a veda etti

Milli yıldızımıza veda ettiler
Aziz Yıldırım görüşme yaptıkları golcü ismi açıkladı

Görüştüğü golcünün ismini verdi! Taraftarlar sevinçten çıldıracak
Yeşilçam efsanesinden yürek burkan çağrı: Artık gücüm kalmadı

Yeşilçam efsanesinden gözyaşları içinde yardım çığlığı: Artık yoruldum